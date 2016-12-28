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Aşkale Belediye Başkanı Polat, karla mücadele çalışmalarını denetledi
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Aşkale Belediye Başkanı Polat, karla mücadele çalışmalarını denetledi

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçede ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçede ekiplerin karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Kar temizleme çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları denetleyen Başkan Polat, "Kısıtlı imkan ve olanaklara rağmen personelimizin de özverili ve azimli çalışmaları ile ilçe merkezinde ki tüm kaldırım ve yollardaki karları temizledik. Bir haftadan beri yağan kara rağmen ekiplerimizle birlikte mesai gözetmeksizin öğrenci ve vatandaşlarımızın zorluk çekmeden okul ve işlerine gitmelerini sağladık. Bir kaç ara sokak kaldı. Onları da aralıksız çalışmaya devam ederek en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.
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