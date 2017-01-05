05.01.2017 15:39 Aşk mesajlarına konu olan Keçiören Metrosu açıldı

Aşk mesajlarına konu olan ve Keçiörenlilerin hasretle bekledikleri Keçiören Metrosu, 14 yılın ardından tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Aşk mesajlarına konu olan ve Keçiörenlilerin hasretle bekledikleri Keçiören Metrosu, 14 yılın ardından tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 yıl önce yapımına başlanılan ve 2011 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilen Keçiören Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılış töreni Keçiören Belediyesi önünde kurulan dev çadırda yapıldı. AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 16 dakikaya indirecek olan metro hattında 6 set metro 7 dakika ara ile hizmet verecek. 9 bin 200 metre uzunluktaki hat Şehitler, Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor. Saatte 50 bin, günde 800 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Keçiören Metrosu'nun toplam yatırım bedeli 1 milyar lira.

Keçiören Müftüsü İhsan İlhan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "2014 mahalli seçimlerinden bu yana geçen 3 yıl gerçek anlamda Keçiören'in yatırımları aldığı altın yıllar oldu" diyerek Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'de yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Gökçek, "Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 306 milyon lira harcama yaptık, yüzde 43'e getirdik, gücümüz yetmediği için hükümetimiz devraldı ve bunu bitirdi" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, "Keçiören Metrosu'nun AKM'ye kadar gelip Batıkent Metrosu ile entegre olması önemli, ancak Kızılay'a kadar kesintisiz hizmet etmesi daha önemli" diyerek, Keçiören Metrosu'nun son durağı olan AKM durağı ile Kızılay arasındaki 3.5 kilometrelik bölümü de 2 sene içinde bitirip Keçiörenlilerin kesintisiz bir şekilde Kızılay'a gitmesini sağlamak istediklerini belirtti. Havaalanı Metrosu'na da değinen Bakan Arslan, projenin bitmek üzere olduğunu, metronun havaalanından Çubuk'a kadar uzatılması için de proje hazırlığı yaptıklarını belirtti.



BAŞBAKAN YILDIRIM

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İçeride sıcak ortamda, dışarıda soğukta bizi izleyen çok değerli vatandaşlarım, hepinizi bu güzel günde, mutlu günde, bu güzel açılışta sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel bir vesileyle bir adadayız. Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören'in heyecanla beklediği bir hizmeti, Keçiören Metrosu'nun açılışını yapıyoruz. Bugün Keçiören ve Ankara için çok önemli bir gün. Böyle mutlu bir günde sizin huzurlarınızda bu açılışı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Osmanlı çarşısının açılışını yaptık, Ağustos'ta Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü gerçekleştirdik. Daha sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nın açılışını yaptık. Şimdi de bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek, Keçiören'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak. Bu metro biraz uzadı, başlamasıyla bitmesi 13 yılı buldu. Sizin başbakanlığınız döneminde bu Ankara'nın 3 hattının, Kızılay-Sincan, Batıkent-Sincan ve Keçiören metrolarının Büyükşehir Belediyesinden Ulaştırma Bakanlığına devredilmesi konusunda talep vardı. Aslında Ulaştırma Bakanlığı, şehir içi raylı sistemiyle ilgili görevi yoktu. Elmadağ'daydık, siz Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cemil Bey, Ali Bey, diğer Ankara milletvekilleri bu konuda sizleri bilgilendirdiler ve siz de orada talimat verdiniz. Bunları devralalım ve yapalım. Ondan sonra biz bunun için kanun çıkardık, Ulaştırma Bakanlığının görevleri hakkında kanunda değişiklik yaptık. Şehir içi raylı sistemleri yapacağı hükmünü getirdik" ifadelerini kullandı.



GAZİNO İSTASYONU 'ŞEHİTLER İSTASYONU' OLDU

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu için 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsettiklerini belirterek, "9 tane durağı var, günde tam kapasiteyle çalıştığında 50 bini bulacak, yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak. Sefer aralıkları bir buçuk dakikaya kadar da inebilecek. Sistem buna göre dizayn edildi, sinyal sistemi buna göre yapıldı. Geçenlerde bunun test sürüşüne geldiğimizde bir genç bana demişti, o zaman Ulaştırma Bakanıydım, 'Sayın Bakanım dedi, bizim buradaki Keçiören Metrosu gençler arasında önemli bir söyleme dönüştü, aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun aman hiç bitmesin'. Bundan doğrusu çok etkilendim ama gençler için de yeni bir tavsiyem var, siz yeni bir slogan bulun, aşkınız bitmesin devam etsin ama Keçiören Metrosu bitti" diye konuştu.

Keçiören Metrosu'nun başladığı yerin Gazino diye bir yer olduğunu belirten Yıldırım, "O test sürüşü, 15 Temmuz Keçiörenlierin, Ankaralıların gösterdikleri kahramanlıkların ufak karşılığı olarak, Keçiören Belediyemiz ve bu ilçemizde oturanların talebi yerine getirilerek bu istasyonun adı Şehitler İstasyonu, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onlar bu ülkenin, bu toprakların sigortasıdır, garantisidir. Keçiören'den vatandaşlarımız Şehitler İstasyonu'ndan binecek, AKM'de yolculuklarını tamamlayacaklar. İsterlerse buradan Kızılay-Batıkent hattına geçebilecekler" dedi.



TOPLAM MALİYETİ AÇIKLADI

Başbakan'ın sözleri üzerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları yükseldi. Yıldırım, "Bu hattın hizmete girmesiyle birlikte raylı sistem, Ankara'da 65 kilometreye, istasyon sayısı da 54'e yükseliyor. Toplam maliyet 1 milyar lira, yani bir katrilyon civarında. Ankara için helali hoş olsun, Ankara hakediyor" diye konuştu.

Geçtiğimiz 15 yılda yurdun her köşesinde yolları donattıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, "Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Doğu ile batıyı, kuzeyle güneyi kardeş ettik. Havayolunun halkın yolu yapın dediniz, havayolunu halkın yolu haline getirdik. Bugün artık bütün vatandaşlarımız, işçisi, emeklisi, kadını erkeği, yaşlısı genci uçakla seyahat etmenin rahatlığını, konforunu yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin hızlı tren özlemini de, yüzyıllar rüyasını da gerçeğe yine sizin döneminizde eriştirdik. Ankara merkezli hızlı tren hatları İstanbul, Eskişehir, Konya'ya tamamlandı, şimdi de Sivas ve İzmir'e çalışmalar devam ediyor. 2019 yılında bu hatları da tamamlamış olacağız. Böylece Türkiye'nin 14 büyükşehir şehri hızlı tren ağlarıyla birleşmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, her şehrimiz bizim gözbebeğimizdir. Ankara, Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır. Başkenttir, siyasetin devletin merkezidir. Başkenti, turizmden sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar hayata geçirdiğimiz projelerle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Dünyanını tanıdığı megakent haline getiriyoruz" dedi.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihimiz güçlü, kültürümüz zengin, potansiyelimiz büyük. Ülkemiz, şehirlerimiz, siz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hakediyorsunuz. Biz, bu hizmetleri niye yapıyoruz? Vatandaşımızın hayatı daha kolay olsun, yaşam kalitesi daha da artsın. Bizler, 15 yıl boyunca gece demeden gündüz demeden çalışıyor, bu hizmetleri vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyenler, vesayet odaklarının da kafalarını eze eze geliyoruz. İnşallah, bu yıl içerisinde en büyük dönüşümü değişimi de yine AK Parti iktidarında milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişim anayasa değişikliğidir. Yapacağımız değişiklikle, vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Milletin kararı her daim geçerli olacak. Yeter artık söz milletindir, karar milletindir. Milletin kararın üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanım, tabii ki bu işler yapılırken Keçiörenliler, Ankaralılar biraz sıkıntı çektiler" diyen Yıldırım, "Onlara, bu inşaat sırasında verdiğimiz sıkıntıya gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, muhalefete bu hizmetlerin bir bir tamamlanıp hizmete girmesinden dolayı verdiğimiz rahatsızlık da var, onlara da teşekkür ediyoruz. Yeter ki milletimiz mutlu olsun. Keçiören Metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız hiçbir zaman bitmeyecek" şeklinde konuştu.



ÜCRETİ ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fiyatı 2,5 TL olarak belirlenen Keçiören Metrosunun ayın 15'ine kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.



