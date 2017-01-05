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Aşk mesajlarına konu olan Keçiören Metrosu açıldı
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Aşk mesajlarına konu olan Keçiören Metrosu açıldı

Aşk mesajlarına konu olan ve Keçiörenlilerin hasretle bekledikleri Keçiören Metrosu, 14 yılın ardından tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı.

Aşk mesajlarına konu olan ve Keçiörenlilerin hasretle bekledikleri Keçiören Metrosu, 14 yılın ardından tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 yıl önce yapımına başlanılan ve 2011 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilen Keçiören Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Açılış töreni Keçiören Belediyesi önünde kurulan dev çadırda yapıldı. AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 16 dakikaya indirecek olan metro hattında 6 set metro 7 dakika ara ile hizmet verecek. 9 bin 200 metre uzunluktaki hat Şehitler, Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor. Saatte 50 bin, günde 800 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Keçiören Metrosu'nun toplam yatırım bedeli 1 milyar lira.

Keçiören Müftüsü İhsan İlhan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "2014 mahalli seçimlerinden bu yana geçen 3 yıl gerçek anlamda Keçiören'in yatırımları aldığı altın yıllar oldu" diyerek Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiören'de yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Gökçek, "Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 306 milyon lira harcama yaptık, yüzde 43'e getirdik, gücümüz yetmediği için hükümetimiz devraldı ve bunu bitirdi" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, "Keçiören Metrosu'nun AKM'ye kadar gelip Batıkent Metrosu ile entegre olması önemli, ancak Kızılay'a kadar kesintisiz hizmet etmesi daha önemli" diyerek, Keçiören Metrosu'nun son durağı olan AKM durağı ile Kızılay arasındaki 3.5 kilometrelik bölümü de 2 sene içinde bitirip Keçiörenlilerin kesintisiz bir şekilde Kızılay'a gitmesini sağlamak istediklerini belirtti. Havaalanı Metrosu'na da değinen Bakan Arslan, projenin bitmek üzere olduğunu, metronun havaalanından Çubuk'a kadar uzatılması için de proje hazırlığı yaptıklarını belirtti.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara milletvekilleri ve Keçiörenliler katıldı.
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