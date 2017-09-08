Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Aşk acısı kalpte hasar bırakıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Aşk acısı kalpte hasar bırakıyor

Türkçe'de, 'mutsuz kalp' ya da 'kırılmış kalp' olarak bilinen Broken Heart Sendromu, belki de çok fazla bilinmeyen ve nedenleri üzerine farklı görüşler sergilenen yeni çağ hastalığı oldu.

Türkçe'de, 'mutsuz kalp' ya da 'kırılmış kalp' olarak bilinen Broken Heart Sendromu, belki de çok fazla bilinmeyen ve nedenleri üzerine farklı görüşler sergilenen yeni çağ hastalığı oldu.
Tıp literatürüne Japonlar tarafından armağan edilmiş, Broken Heart Sendromu, Türkçe'de, 'Mutsuz kalp' ya da 'Kırılmış kalp' olarak karşılık buluyor. Genellikle duygusal ve fiziksel gerginlikler tarafından tetiklendiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, Broken Heart Sendromunun son yirmi senelik dönemde yaşamımıza giren, varlığı belki de çok fazla bilinmeyen ve nedenleri üzerine farklı görüşler sergilenen yeni çağ hastalığı olduğunu söyledi.
Eski kardiyoloji kitaplarında pek rastlanılmayan, adıyla son çeyrek yüzyıl içinde duyulan Japon orijinli bir hastalık olarak nitelendiren Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Basit ifadeyle kalpte balonlaşma hastalığı diye tarif edebiliriz. Çoğunlukla kadınlarda görülüyor. Bir yaş aralığı vermek gerekir ise, 30-70 yaş kategorisindeki kadınlarda çok daha sık karşılaşılıyor. Ani duygu değişimleri, derin üzüntüler, psikolojik yıkımlar, etkili şoklar hastalığın belirleyici sebepleri. Beklenmedik boşanmalar, yakıcı ihanetler, sevgili tarafından terk edilmeler, annenin bebeğini kaybetmesi, sevgiliden ayrılma gibi olaylar konunun öznesi. Erkekler de görülme olasılığı çok düşük. Olayın kahramanı kadın deneyimlediği ağır mutsuzluk sonrası göğsünde derin arılar hissediyor. Hastalık kalp krizini taklit ediyor" dedi.
EKG değişiklikleri ile tespit edildiğini kaydeden Dr. Ateşal, "Kalbin bir bölümü balonlaşıyor. Kan basıncı düşüklüğü, kalp yetmezliği, şoka bağlı ölümlere kadar ilerleyebilecek etki koridoruna sahip. Eko kardiyografi (kalp ultrasonunda) balonlaşmaların boyutları takip edilebiliyor" şeklinde konuştu.

"KALP KRİZİNİ TAKLİT EDEN BİR HASTALIK GİBİ"
Teşhis ile ilgili tetkikleri tamamladıktan sonra anjiyografi yapıldığını belirten Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, sözlerine şöyle devam etti: "Damarlar genellikle açıktır. Tıkanıklıkla karşılaşmayız. Kalbin uç kısmında, apikal bölgede kasılmaya bağlı balonlaşma görülür. Kalp fonksiyonlarında bozulma gözlemlenir. Ritm bozukluğu yaşanabilir. Tedbir alınması ve dikkatle takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Enfarktüs gibi anlık gelişir. Çoğunlukla yüzde 85-90 oranlarında iyileşme sonuçlarını yakalarız.
Önemli olan hastalığı zamanında yakalayıp, tanısını yapıp, hem duygusal tedavi boyutunu hem de kardiyoloji tarafını yani kalbi koruyucu tedbirleri eş zamanlı olarak uygulamaktır. Komplikasyonları çözümlemek gerekir. Kalp yetmezliği, ritm bozukluğu ve şokla gelen ölümlere karşı gerekli önlem alınmalıdır. Bu tip tedavilerde kalp krizinde kullandığımız kan sulandırıcıları kullanmayız. Ameliyat gerekmez".

DÜNYADA EN FAZLA GÖRÜLEN ÜLKELERDEN BİRİ JAPONYA
Broken Heart Sendromu elbette, insanlığı etkileyen önemli sağlık problemlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ateşal, "Kardiyoloji tarafı ve psikiyatr tarafı var. Japonya'da daha yaygın görüldüğünü söyleyebiliriz. Japon erkekleri, yaşam felsefeleri gereği, onurlu duruşa, prensiplerine ve verdiği sözlere çok duyarlıdır. Bir tanesinde çelişki olursa, intiharı bile göze alır. Kadınlar da bu özelliklere uyum gösterirler. Sadakat kesinlikle ön plandadır. O nedenle Japonya Broken Heart Sendromunu en çok yaşayan ülkelerin başında geliyor. Onlardaki psikolojik yıkım, organik bozukluğa ve hasara daha net bulgularla yol açıyor. Türkiye'de ise durum biraz daha farklı.
Kadercilik, çeşitli tabular, evlilik ve boşanmaları doğrudan Allah'ın takdirine bırakıyor ve böylesinin daha hayırlı olacağını öngörüyor. Türk kadını da, erkeği de hastalığı farklı enerjilerle sorunu tolere edebiliyor" ifadelerini kullandı.
Aslında olayı bu kadar basite indirgememek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Mutsuz kalp hastalığı, eski kardiyoloji kitaplarında yok. Mazisi 20-25 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Örneğin, biz kardiyologlar, eskiden enfarktüs geçiren kadının kalp damarlarını kontrol ettiğimizde açık olduğunu görürdük. Bunu bir sebeple bağdaştıramazdık. Ama, artık nedeni ortada" şeklinde sözlerini tamamladı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Erdoğan: ABD'nin Çağlayan adımı Türkiye'ye yönelik
Latovlevici: 'Rüyalarım gerçek oldu'
Irma Kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Almanların yüzde 84 Türkiye'nin AB üyeliğine karşı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
Bakanlık'tan 81 ile genelge! Her okulda görev yapacaklar
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
İstifa haberi doların ateşini düşürdü (Dolar kaç TL 7 Eylül 2017)
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Suudi Kral, Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediye etti
Başbakan Yıldırım'dan kentsel dönüşüm mesajı
Başbakan Yıldırım'dan kentsel dönüşüm mesajı
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Brad Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Soylu: Tanrıkulu'nun ağzının payının verilmesi lazım
Soylu: Tanrıkulu'nun ağzının payının verilmesi lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi
Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Erdoğan'dan son dakika Bahçeli açıklaması yeşil ışık yaktı!
Erdoğan: ABD'nin Çağlayan adımı Türkiye'ye yönelik
Erdoğan: ABD'nin Çağlayan adımı Türkiye'ye yönelik
Latovlevici: 'Rüyalarım gerçek oldu'
Latovlevici: 'Rüyalarım gerçek oldu'
Irma Kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Irma Kasırgasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Almanların yüzde 84 Türkiye'nin AB üyeliğine karşı
Almanların yüzde 84 Türkiye'nin AB üyeliğine karşı
Fıstıkta verim arttı, üreticiyi çalınma korkusu sardı
Fıstıkta verim arttı, üreticiyi çalınma korkusu sardı
Aşk acısı kalpte hasar bırakıyor
Aşk acısı kalpte hasar bırakıyor
'Üniversiteli hamallar' kitap taşıyarak harçlık çıkartıyor
'Üniversiteli hamallar' kitap taşıyarak harçlık çıkartıyor
ABD'de 143 milyon kişinin bilgileri çalındı
ABD'de 143 milyon kişinin bilgileri çalındı
Bir saat önce aldığı araç yandı
Bir saat önce aldığı araç yandı
Irkçı belediye başkanının büstü tartışma konusu oldu
Irkçı belediye başkanının büstü tartışma konusu oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English