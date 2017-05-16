Asit tankeri şarampole yuvarlandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde yoldan çıkan sülfürik asit dolu tanker yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde yoldan çıkan sülfürik asit dolu tanker yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sivas'ın Kangal ilçesi Divriği Karayolu 5. Kilo metresinde meydana gelen kazada, M.D (53) yönetimindeki 10 AJP 90 plakalı sülfürik asit dolu tanker yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (Harun Üngör /İHA)
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