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Asırlık Türk devi resmen el değiştirdi!
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Asırlık Türk devi resmen el değiştirdi!

Komili, Kırlangıç gibi markaların üreticisi Ana Gıda’nın hisselerinin dünyanın en büyük bitkisel yağ üreticilerinden ABD merkezli Koninklijke Bunge B.V.’ye devir işlemleri tamamlandı.

Komili, Kırlangıç gibi markaların üreticisi Ana Gıda'nın hisselerinin dünyanın en büyük bitkisel yağ üreticilerinden ABD merkezli Koninklijke Bunge B.V.'ye devir işlemleri tamamlandı.

Ana Gıda'nın sahibi Anadolu Endüstri Holding'den (AEH) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin (AEH) Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş (Ana Gıda) şirketinde sahip olduğu yüzde 55.25 hisselerinin Koninklijke Bunge B.V.'ye satış işlemleri bugün tamamlanmış olup, toplam 55.62 milyon lira tutarındaki satış bedeli nakden tahsil edilmiştir. Mevcut durum itibariyle AEH'nin Ana Gıda'da herhangi bir hissesi kalmamıştır" denildi.

Bunge, 1818 yılında tahıl ticareti yapmak üzere Amsterdam/Hollanda'da kuruldu. Şirketin büyümesi ve faaliyet alanının genişlemesi ile birlikte 1856'da şirket merkezi Anwers/Belçika'ya, 20 yüzyılda Güney Amerika'ya ve 1999 yılında da New York'a taşındı.

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Bunge'nin 4 kıtada, 32 ülkede, 25 binden fazla çalışanı, 400'den fazla fabrika, depo, alım merkezi bulunuyor.

1878 YILINDAN BU YANA...

AEH'nin yüzde 55.25, SEEF Foods'un yüzde 44.75 paya sahip olduğu Ana Gıda'nın nihai satış bedeli yıl sonu bilançosuna göre belirlenecek. Ana Gıda bünyesinde, Komili, Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra markaları bulunuyor. 1878 yılından bu yana üretimi yapılan Komili Yağ, Türkiye'nin en eski yağ markalarından biri konumunda.

KOMİLİ 3.KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Komili Zeytinyağı'nın öyküsü 1878 yılına dayanıyor. Midilli'nin Komi köyünde zeytinyağı üretimine başlayan Komili Hasan, kalitesiyle kısa zamanda tanınan bir üretici oldu. “Kalitesiz ürünle alıcıyı bir defa, kendini ebediyen kandırırsın” diyen Komili Hasan, Osmanlı Sarayı'nın zeytinyağı ve sabun tedarikçisi oldu.Komili Hasan, 1923'te Lozan'da imzalanan Mübadele Sözleşmesi ile başlayan göç sonucunda, tesislerini Ayvalık'a taşır.

Zeytinyağında bir çok ilke imza atan Komili, 1995 yılında Komili ailesi tarafından dünyanın dev şirketlerinden Unilever'e satıldı.Unilever Komili markası ile 13 yıl üretim yaptı. Anadolu Grubu ise, Kırlangıç markası ile piyasada yer alıyordu. 2008'de Unilever Komili'yi Anadolu Grubu'na sattı

Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre, Madra, Ana Gıda'nın en prestijli markalarından biri. Orijinali bir aile şirketi olan Madra'nın kuruluşu 1914 yılına dayanıyor. Madra, Türkiye'nin ihracat yapan ilk markası olarak da biliniyor.

EN BÜYÜK 500 LİSTESİNDE

Alıcı tarafta yer alan Bunge Gıda ise 843 milyon liralık cirosu ile Türkiye'nin en büyük 113'üncü sanayi kuruluşu listesinde. 2000 yılından bu yana Türkiye'de faaliyette olan Bunge Gıda, dünyanın en büyük yağlı tohum, nebati yağ ve küspe üreticilerinden biri. Şirketin kuruluşu ise 1800'lü yılların başına dayanıyor.

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