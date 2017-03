Asırlık saat ustasının rahatsızlandığı gün durdu

1900'lü yıllarda Fransızlar tarafından posta binası olarak inşa edilen, Hatay'ın Türkiye'ye ilhakından sonra adliye olarak hizmet veren tarihi binanın çatısındaki tarihi saat, 47 yıldır bakımını yapan ustasının rahatsızlanmasından sonra artık çalışmıyor.

İskenderun'un simgesi olan tarihi binanın üzerindeki asırlık saatte zaman çoktan durdu. 1960 yılından bu yana tarihi saatin bakım ve onarımını, yılların deneyimli saat tamir ustası 'Saatçi Kamil' namıyla anılan kentin simge esnaflarından Kamil Karagözoğlu yapıyordu. Saatçi Kamil ustanın 2007 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra tarihi saatin bakımı da aksadı. Bu işi yapabilecek başka usta da olmadığı için bir anlamda tarihi saat ilgisiz ve babasız kaldı. Kentte eskiden insanlar binadaki saate bakarak saatlerini ayarlarken, artık bunu yapan pek kimse de kalmadı.

Bir İskenderun sevdalısı olarak 1960 yılında 16 yaşında iken 'kente hizmetim olsun' şiarıyla o zamanki dönemin başsavcısıyla görüşerek gönüllü tamir ve bakımını üstelenen saat tamir ustası 74 yaşındaki Kamil Karagözoğlu, 2007 yılına kadar kesintisiz olarak tam 47 yıl bu hizmeti gördü. Rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da tedavi gören duayen saatçi Kamil usta, mesleğine olan sevgisi ve kendi adıyla özdeşleşen kentin simgesi konumundaki bu tarihi saat ile ilgili 50 yıllık serüvenini duygulanarak ifade etti.



"HAFTADA BİR, 400 KİLOGRAM AĞIRLIK KULLANARAK KURMAK GEREKİYOR"

Rahatsızlığından dolayı konuşmakta bile zorlanan Kamil usta, memleket özleminin yanı sıra ve tarihi saatin çalışmasına yönelik çaba ve isteklerini de belirterek şunları söyledi:

"İskenderun'un simgesi olan bu tarihi saatin düzenli çalışması benim için çok önemliydi. Öyle ki ben yine İskenderun'da askerliğimi yaptığım yıllarda bile komutanımdan izin alarak bakımı ve kurulmasını ihmal etmiyordum. Tarihi saati haftada bir, 400 kilogram ağırlık kullanarak kurmak gerekiyor. 50 yıl hiç üşenmeden, seve seve bir evladım gibi ilgi gösterdim, gözüm gibi baktım ve ihmal etmedim. Ama ne yazık ki yıllar geçtikçe yaşım ve sağlık nedenlerimden dolayı istemeden de olsa ihmal etmiş oldum. Şu anda tedavim için İstanbul'da doktor olan oğlumun yanındayım. Ama kalbim o çok sevdiğim İskenderun'da, her an dostlarıma kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an sizden duyduğum kadarıyla tarihi binanın tadilatı yapılıyor ve bitiminde kaymakamlık binası olarak faaliyete girecekmiş. Temennim o ki o saati yeniden faaliyete sokarlar, çünkü o saat İskenderun'un sembolüdür" dedi.



RESTORASYON BİTİNCE KAYMAKAMLIK BİNASI OLACAK

İskenderun'da 1900'lü yıllarda Fransızlar tarafından postane binası olarak Ayvazyan adlı bir Ermeni'ye yaptırılan tarihi bina 1939 yılında Hatay'ın Türkiye'ye ilhakından sonra ise 2011 yılına kadar İskenderun Adliyesi olarak kullanıldı. 2016 yılının Aralık ayında ise tarihi binaya restore çalışmaları başlanırken, yaklaşık iki yıl sürecek çalışmaların bitiminde İskenderun Kaymakamlığı olarak hizmet verecek. Tadilatının ardından ise asırlık saatin yeniden çalıştırılması bekleniyor.

