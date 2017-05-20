Aşırı sıcaklardan 167 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Telangana eyaletinde aşırı sıcaklardan dolayı 167 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde aşırı sıcaklardan dolayı 167 kişi hayatını kaybetti.

Telangana eyaletinde 1 Nisan'dan bu yana etkili olan aşır sıcaklardan dolayı 167 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, uzun zamandır sıcaklıkların 40 derece üzerinde olduğunu, ölenlerin güneş çarpması gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayrıca yetkililer, Telangana eyaletindeki Bhadrachalam, Ramagundam ve Nalgonda bölgelerinde hava sıcaklığının 46 dereceye ulaştığını belirtti.

