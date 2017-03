AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'Avrupa'da yükselen aşırı sağ/ırkçı siyasi hareketler ile DEAŞ ikiz kardeşlerdir. Aynı değerleri tehdit ediyorlar ve her birinin arzuladığı dünya düzeni diğeri için de hayat sahasıdır' dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avrupa'da yükselen aşırı sağ/ırkçı siyasi hareketler ile DEAŞ'ın ikiz kardeş olduğunu belirterek, "Aynı değerleri tehdit ediyorlar ve her birinin arzuladığı dünya düzeni diğeri için de hayat sahasıdır. Avrupa siyasi haritası giderek artan biçimde aşırı sağın rengi ile boyanıyor. Demokrasi renginin solması demektir bu. DEAŞ'e koyulan tavır aşırı sağa da koyulmazsa bu DEAŞ'i ideolojik olarak güçlendirir. Avrupa'daki her İslamofobik ve antisemitik tavır DEAŞ'e katkı sağlıyor. Resmin tamamını görmeden etkili bir mücadele edilemez. Önce ideolojik mücadele olmadan terörle mücadele fiziken başarılı olamaz. Avrupa'da yükselen ırkçılıkla mücadele etmeyenlerin DEAŞ'la mücadelesi gerçekçi değildir. Demokrasiler ve insanlar arasına duvarlar örülmesi, aşırı sağa ve DEAŞ'e destek üretiyor. Avrupa için DEAŞ'la gerçek mücadelenin ilk basamağı İslamofobya ve antisemitizmle mücadele olmalıdır. Aşırı sağ/ırkçı hareketlerle DEAŞ'in güçlenmesi birbirini besliyor. Sonuçta siyasi değerleri tehdit ediliyor" ifadelerini kullandı.