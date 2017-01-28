'Aşırı kilo düşüren antrenöre ceza vereceğiz'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, genç yaşta güreşçileri kaybettiklerini belirterek, 'Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre caydırıcı olması açısından ceza sistemi getireceğiz' dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, genç yaşta güreşçileri kaybettiklerini belirterek, "Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre caydırıcı olması açısından ceza sistemi getireceğiz" dedi.

27-29 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de devam eden U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasının açılış seremonisi yapıldı. Başkan Musa Aydın antrenörleri ve kulüp yöneticilerine önemli uyarılarda bulundu.



"ASIL HEDEFİMİZ OLİMPİYAT"

Açılış konuşması yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın, hedeflerinin

yıldızlarda, gençlerde ve U23'de Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olmadığını, asıl hedefin Büyüklerde Olimpiyat başarısını yakalamak olduğunu söyledi.



"KİLO YÜZÜNDEN ÇOCUKLARI HARCAYAN ANTRENÖRE CEZA VERECEĞİZ"

Aşırı derecede kilo düşüren antrenöre caydırıcı olması açısından ceza sistemi geliştireceklerini söyleyen Aydın, "Bugün sizlere açık ve net söylüyorum. Türkiye şampiyonalarımızdan sonra sporcularımızın hem performans hem de sağlık testini yapacağız. Burada küçük yaşta israf olan çocuklarımızın güreşten kopmasını istemiyoruz. Çünkü bu çocuklarımız yarın ata sporumuzun varisi olacak. Onların gözlerimizin önünde hiç olmasını, güreşten soğumalarını engellemek istiyoruz. Bundan dolayı tüm antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize sesleniyorum; Biz bu israfı engellemekte kararlıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, güreşe verdikleri destekten dolayı Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil İbrahim Koyuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Spor Dairesi Başkanı İrfan Sarıgül'e plaket takdim etti.

