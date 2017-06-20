Aşırı hız ölüm getirdi, kasklar bile paramparça oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarpan motosikletin üzerindeki bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarpan motosikletin üzerindeki bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Motosiklet hurdaya dönerken, kaskların parçalara ayrılması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle hakimiyetini kaybederek, kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çarptıktan sonra yan yatarak, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden ve adı öğrenilemeyen kişinin cenazesi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olay yerinde çarpma sonucu kaldırımda oluşan hasar ve metrelerce ilerisinde hurdaya dönen motosiklet ile parçalara ayrılmış kasklar, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

