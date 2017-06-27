Aşırı hız ölüm getirdi.

Aşırı hız ölüm getirdi.

Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi. Aşırı hızlı seyreden otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobil yanarken araçtaki 2 kişi de can verdi. O anlar tırdaki kameraya anbean böyle yansıdı.

