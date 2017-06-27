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Aşırı hız ölüm getirdi
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Aşırı hız ölüm getirdi

Aşırı hız ölüm getirdi.

Aşırı hız ölüm getirdi.
Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi. Aşırı hızlı seyreden otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobil yanarken araçtaki 2 kişi de can verdi. O anlar tırdaki kameraya anbean böyle yansıdı.

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