Aşırı hız ölüm getirdi. Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi. Aşırı hızlı seyreden otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyreden tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobil yanarken araçtaki 2 kişi de can verdi. O anlar tırdaki kameraya anbean böyle yansıdı.
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