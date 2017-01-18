18.01.2017 13:27 Aşırı hız kazaya yol açtı: Biri bebek 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gürkan Koç (28) idaresindeki 67 SL 010 plakalı otomobil viraja hızlı girince yol kenarında petrol istasyonunun duvarına çarptı. Kazada yaralanan biri bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gürkan Koç (28) idaresindeki 67 SL 010 plakalı otomobil viraja hızlı girince yol kenarında petrol istasyonunun duvarına çarptı. Kazada yaralanan biri bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah saatlerinde Göktepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaplı ilçesi istikametinden Ereğli ilçesi istikametine seyir eden Gürkan Koç (28) idaresindeki 67 SL 010 plakalı otomobil Göktepe altında ki viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek petrol istasyonunun duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Gürkan Koç ile araçta bulunan Tayfun Yorulmaz (24), Çiğdem Koç (25), Melek Naz Koç (9) ile ismi öğrenilemeyen bir bebek ve bir çocuk yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören mahalle sakinleri ise aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almalarını istedi.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

(Vedat Kılıç/İHA)

