Aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Melih Yalınlar (27) idaresinde 07 RP 216 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpma sonucu araç içinde bulunan sürücü Melih Yalınlar, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirirken, araç içinde bulunan ve durumları ağır olan Talat Tuğ (24) ve Yakup Seyis (17) ilk tedavilerinin ardından Antalya Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildiler. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazada yaşamını yitiren Melih Yalınlar, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Adem Durmaz/İHA)
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