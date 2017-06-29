Aşiretler terör örgütlerine karşı birleşti

Şanlıurfa'da bir araya gelen çok sayıda aşiret lideri ile kanaat önderi son zamanlarda yaşanan terör olaylarına tepki göstererek birlik mesajı verdi.

Şanlıurfa'da bir araya gelen çok sayıda aşiret lideri ile kanaat önderi son zamanlarda yaşanan terör olaylarına tepki göstererek birlik mesajı verdi.

Haliliye ilçesinde bulunan özel bir mekanda gerçekleştirilen programa, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinden çok sayıda aşiret lideri ile kanaat önderi katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları veren aşiret liderleri, son zamanlarda yaşanan terör olaylarına tepki göstererek, her türlü bölücülüğe karşı olduklarını vurguladı.

Şanlıurfalı aşiretler olarak açıklamalarda bulunan Mehmet Yalçınkaya, Şanlıurfa ve ilçeleri olmak üzere Arap aşiretleri adına konuşuyorum. Şuan bütün Arap aşiret reisleri ve kanaat önderleri salonda bizimle birlikteler. Suriye'deki savaş evimizdeki savaştır. Harran ovasının coğrafi sınırları Rakka ile Halep'e kadar uzanır. Maalesef terör bu coğrafyanın kalbine hançer gibi saplanmıştır. Oluk oluk kan ve gözyaşı karşısındadır. Bu aşiretler en son Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'a yapılan suikast girişimi ile bardağı taşıran son damla olmuştur. Başta Milletvekilimiz Yıldız'a destek olmak üzere bu bölgedeki bütün unsurları teröre karşı PYD, PKK, YPG ve DAEŞ'e karşı birlikte Kürtler ve Araplar el ele bu terörü inşallah bertaraf etmek için bir araya geldiler. Bu birlikteliği göstermek ve milletvekiline karşı yapılması planlanan menfur saldırıya karşı olduklarını ve tepkilerini göstermek için bugün burada aşiretler toplandılar. Araplar bu bölgedeki bütün teröre ve her türlü bölücülüğe karşıdır. Biz vatanımızı ve coğrafyamızı savunuyoruz. Kürtler ve Araplar kardeştir. Dünya durdukça Müslümanlar kardeştir ve kardeş olmaya devam edecekler. İnşallah terör belasını hep birlikte bertaraf edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Bekir Basmacı - Ahmet Kaya /İHA)