'Aşık atışması' gibi transfer yazışması

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de bir taraftar, henüz transfer yapmayan takımına sosyal medya hesabından baş harfleri akrostiş şiir yazınca, sarı-kırmızılı kulüp de oyine akrostiş bir şiirle cevap verdi.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de bir taraftar, henüz transfer yapmayan takımına sosyal medya hesabından baş harfleri akrostiş şiir yazınca, sarı-kırmızılı kulüp de oyine akrostiş bir şiirle cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe henüz bir transfer yapmayınca taraftarlardan tepki gecikmedi. Takımından herhangi bir transfer haberi gelmemesi üzerine baş harfleri "Transfer" olan akrostiş şiir yazan bir taraftar, gönderisine Göztepe'nin resmi sosyal medya hesabını da etiketledi. Taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmayan sarı-kırmızılı kulüp, yine akrostiş bir şiirle yanıt verdi. Göztepe'nin resmi hesabından paylaşılan şiirin baş harflerinde ise "Az kaldı" yazısı göze çarptı. Kulüp ile taraftar arasındaki bu yazışmayı görenler, "Aşık atışması gibi" yorumunu yaptı.



İşte o şiirler

"Telefon elde

Radyo kulakta

Antenler açık

Narkoz burunda

Serseri olduk

Fani devranda

Ey Rabbim

Rızkımızı ver elhamdulillah."



"Anlıyoruz sizleri

Zordur beklemek

Kimse merak etmesin

Az kaldı gelecek

Laf atmayın lütfen

Dönen biz değil miyiz

Issız köşelerden."

(Ali Gözeten / İHA)