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Aşıcı ve Kaya'ya veda yemeği
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Aşıcı ve Kaya'ya veda yemeği

Gümüşhane'de 12 yıldan beri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü olarak görev yaparken Kastamonu'ya İl Müdürü olarak atanan Dilek Şehnaz Aşıcı ve 46 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrılan Burhanettin Kaya için veda yemeği düzenlendi.

Gümüşhane'de 12 yıldan beri Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü olarak görev yaparken Kastamonu'ya İl Müdürü olarak atanan Dilek Şehnaz Aşıcı ve 46 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrılan Burhanettin Kaya için veda yemeği düzenlendi.

Gümüşhane Valiliği tarafından organize edilen ve Devlet Su İşleri (DSİ) 223.Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan, eşi İlke Danışan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Kürtün Kaymakamı Mehmet Durgut, Torul Kaymakamı Mustafa Karali, Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, GTSO Başkanı İsmail Akçay, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Memiş, 12 yıldır Gümüşhane'de görev yapan İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşısı için "12 seneyi Gümüşhane'de boşuna geçirmemişsiniz" diyerek, "Biryere atanıp da biran önce gitsem demek var, bir de birşeyler katmak var. Dilek hanımı tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Burhanettin bey de beyefendiliği, saygın karakterliği ve öğretmenlikten gelen durumunuzu hissettik. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim" dedi.

Kamu görevlilerinin işini yapmasının yanında o kentte yaşayan münevverler olarak başka ödevleri ve sorumlulukları da olduğunun altını çizen Vali Memiş, "Bu ülkenin her tarafı, her karış toprağı bizim. Sadece işimizi yapmakla olmaz. Sokağa çıktığında, yürüyüşüyle, kişiliğiyle, karakteriyle, ahlakıyla il yöneticilerin mutlaka temerküz etmesi gerekir. Bu ilde gördüğüm eksiklerden birisi kamu görevlilerinin münevver, aydın dediğimiz insanların yeterince hayatın içerisinde etkin ve etkili olmamaları. Hayretler içerisinde böyle bir tespitim var. Eğer sizler toplumda yeterince olmazsanız, sokağın içinde olmazsanız boş insanların laflarıyla uğraşmak zorunda kalırız hepimiz. Onun için bu görevlere atanmanız sadece o işi yapmanız değil, her alanda topluma örnek olmanızı gerektirir hususlardır. Mühendis mühendisliğini yapacak, kaymakam kaymakamlığını yapacak ama mesai haricindeki kişiliği ve karakteriyle topluma birşeyler katmak durumunda. Bizim sizde göremediğimiz hangi artınız var? Neyiniz var da bu toplumu, görev yaptığınız yerdeki insanları beğenmiyorsunuz? Hepimiz köylü çocuğuyuz ben dahil. Hepimiz bu Anadolu'nun içerisinden çıktık" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise çok çalışkan olan İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı'nın gitmesinin Gümüşhane için bir kayıp olduğunu belirterek, "Gönlümüz kendisini Ankara'da daha yüksek yerlerde görmek isterdi.. Şehrimiz için bir kayıp, Kastamonu bu konuda çok şanslı. Mesuliyeti ve sorumluluğu çok fazla. Başarılar diliyorum. Şehrimiz sizi unutmayacak" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü iken 46 yıllık memuriyet hayatını sonlandıran Burhanettin Kaya'nın ise Gümüşhane'nin köşe taşlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Çimen, "Gümüşhane'de sporun doktoruydu. Elinden herşey geliyordu. Hem idarecilik, hem hakemlik, hem gözlemcilik yapıyordu. Anlamadığı bir spor dalı da yok. Gümüşhane halkı adına yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kastamonu'nun yeni İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı da konuşmasında 27 yıllık meslek hayatının 12 yılını Gümüşhane'de geçirdiğini, kendi ilinden ayrılırken bile bu kadar duygulanmadığını belirterek, "Ben Gümüşhane'ye geldiğimde 'Gümüşhane'de gelen de ağlar, giden de ağlar' demişlerdi. Gümüşhane'den çok güzel dostluklar ve anılarla ayrılıyorum. Türkiye'nin neresinde olursam olayım Gümüşhane'nin gönül elçiliğini götürmeye çalışacağım" dedi.

Öğretmen olarak 16 yıl, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ilk Şube Müdürü olarak 30 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Burhanettin Kaya ise meslek hayatındaki hatıralarından bahsederek helallik istedi.

Aşıcı ve Kaya'nın konuşmalarının ardından belge ve hediye takdimi ile program son buldu.
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