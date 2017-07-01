Asfaltta yumurta pişirip yedi

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava, Manisa'da da etkisini giderek artırırken şoför esnafı asfaltta ve otomobil kaportası üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi.

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava, Manisa'da da etkisini giderek artırırken şoför esnafı asfaltta ve otomobil kaportası üzerinde yumurta pişirip ekmek banarak yedi.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurdu olduğu gibi Manisa'yı da etkisi altına aldı. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği Manisa'da sıcak havanın pazar günü de etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının nemle beraber 44 dereceyi bulduğu Manisa'da, bir taksi durağındaki taksici esnafı, asfaltta ve otomobil kaportası üzerinde yumurta pişirdi. Eski otogar içerisinde bulunan bir taksi durağında asfalt zemine ve kendisine ait taksisinin kaportasında yumurta pişiren 57 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Erdoğan, pişirdiği yumurtayı diğer taksi şoförü arkadaşlarıyla beraber afiyetle yedi.

Kırdığı yumurtalar güneşin etkisiyle 5 dakika içerisinde pişiren Erdoğan, Manisa'da son yıllarda görülmemiş bir sıcaklık yaşadığını belirterek, "Gördüğünüz gibi eve gidip yemek yemektense burada güneş yardımıyla doğal olarak pişirdiğimiz yumurtaları yiyoruz. Hava bugünlerde Manisa'da aşırı sıcak şekilde seyrediyor. Biz de taksici esnafları olarak müşteri sıramızı bekliyoruz. Bugünlerde ağaç gölgesi bulduğumuz yerler bizler için çok kıymetli yerler. Allah güneşte rızkını kazanmak için ter döken herkesin yardımcısı olsun. Bu yaz biraz gecikmeli geldi ama tam geldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Adem Şahin/İHA)