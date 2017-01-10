10.01.2017 13:18 Asfalt yama çalışmaları devam ediyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.



Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere rahat bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt çalışma ekipleri, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken, kış mevsiminde hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor.

