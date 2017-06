Asfalt kovboyu sürücüleri şaşırttı

İstanbul Sarıyer Hacıosman'da cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüler, dörtnala koşan atı görünce neye uğradığını şaşırdı. Trafiği tehlikeye sokan at ve binicisi, bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul Sarıyer Hacıosman'da cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüler, dörtnala koşan atı görünce neye uğradığını şaşırdı. Trafiği tehlikeye sokan at ve binicisi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ramazan Bayramı'nda İstanbul trafiği rahatlarken, Sarıyer'de seyir halinde giden sürücüler büyük bir sürpriz yaşadı. Bayramın ilk gününde Sarıyer Hacıosman bayırı üzerinde yola çıkan sürücüler, dörtnala koşan atı görünce şaşkına döndü. Binicisiyle birlikte yol üzerinde atını koşturan asfalt kovboyu trafiği alt üst etti. Trafikte sürücülerin zor anlar yaşadığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Atı görünce şaşkınlık yaşayan sürücüler, yavaşlayarak yanından geçip yoluna devam etti. Bir süre bu şekilde devam eden at daha sonra gözden kayboldu.

(Doğan Can Cesur/İHA)