Asena Atalay bu kez oğlunun nafaka davası için adliyede

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in açtığı velayet davası için geçtiğimiz hafta İstanbul Adliye'sine gelen Asena Atalay, bu kez oğlunun nafaka davası için adliyeydi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in açtığı velayet davası için geçtiğimiz hafta İstanbul Adliye'sine gelen Asena Atalay, bu kez oğlunun nafaka davası için adliyeydi.

Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin ile boşanan Asena Atalay, geçtiğimiz hafta oğlunun velayet davası için adliye gelmişti. Atalay bu kez oğlu Çınar Erkin için aylık 50 bin TL, yıllık toplam 600 bin TL'li iştirak nafakası talebiyle açtığı davaya katılmak üzere İstanbul Adliyesi'nde görüntülendi.

Avukatı Beyza Sındıraç ile İstanbul 12. Aile Mahkemesi'nde görülen davaya katılan Atalay'ın 3 tanığı dinlendi. Davalı Caner Erkin'i ise avukatları temsil etti. Çınar Erkin'in bakıcısı, İngilizce öğretmeni ve piyano öğretmeninin tanık ifadelerinin ardından duruşma ertelendi. Atalay duruşma sonrası açıklama yapmaktan kaçınırken, avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Asena Atalay boşanma sonrası velayeti kendisine verilen 6 yaşındaki oğlunun genel bakım ve eğitim masraflarının Caner Erkin'in mahkeme kararıyla karşılaması gerektiği ancak Erkin'in bu yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia etmişti. Atalay bunun üzerine, oğlunun barınma giderleri, sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL'lik iştirak nafakası davası açmıştı.

(Başak Akbulut / İHA)