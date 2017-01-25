Asena abarttı! Caner’e yarım milyonluk çocuk faturası!

Asena Atalay, İstanbul İcra Müdürlüğü'nde yapılan icra takibine göre; eski eşinden, 6 yaşındaki çocukları Çınar'ın bakıcı masraflarından, sağlık harcamalarına, tatil masraflarından, müzik eğitimi giderlerine kadar bir dizi harcamanın tahsilini istedi.

Atalay'ın eski eşine yönelik yaptığı icra takibinin toplam tutarı 451 bin 151 TL'yi buldu.

İkili, 29 Ocak 2016'da İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Erkin daha sonra oyuncu Şükran Ovalı ile evlendi.

Hürriyet'in haberine göre Atalay'ın Caner Erkin'e yönelik icra takibinden sonra bugün yeni bir takip daha yaptı.

İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nden başlatılan icra takip kararına göre; Atalay, eski eşinden çocuğu ile ilgili yaptığı masrafları sıraladı.

1-Çocuğun sağlık harcamaları- 12 bin TL

2- Çocuğun eğitim giderleri 60 bin TL

3- Çocuğun bakıcı masrafları 42 bin TL

4- Çocuğun ulaşım masrafları 36 bin TL

5- Çocuğun giyim masrafları 12 bin TL

6-Çocuğun gıda masrafları 36 bin TL

7- Çocuğun müzik eğitimi 24 bin TL

8- Çocuğun spor masrafları 15 bin TL

9- Çocuğun tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL

10 – Çocuğun barınma giderleri 32 bin 338 TL

11- Çocuğun barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL

12- Çocuğun barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL