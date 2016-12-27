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ASELSAN Suudi Arabistan'da şirket kurdu
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ASELSAN Suudi Arabistan'da şirket kurdu

ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC şirketini kurduğunu açıkladı.

ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC şirketini kurduğunu açıkladı.

ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) şirketini kurduğunu açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "ASELSAN ve TAQNIA DST arasında Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) ortak şirketinin kuruluş tescil işlemleri 27.12.2016 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kurulan şirketin ASELSAN'ı cirosunu olumlu etkileyeceği belirilen açıklamada, faaliyet konusunun radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri olacağı bildirildi.
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