ASELSAN'da görevli 8 kişiye ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ASELSAN'da görevli 8 kişi hakkında ve bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara ilinde başka kamu ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ASELSAN'da görevli 8 kişi hakkında ve bu kişilerle 'ByLock' üzerinden yazışma yaptığı tespit edilen Ankara ilinde başka kamu ve özel kurumlarda çalışan 10 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

