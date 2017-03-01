Aşçının katili ev arkadaşı çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan aşçının ev arkadaşı cinayetin zanlısı olarak tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan aşçının ev arkadaşı cinayetin zanlısı olarak tutuklandı.

Bornova ilçesi Erzene Mahallesinde, aşçı Gökhan İmer'i (33) başından silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla M.U. (27) yakalanmıştı. M.U'nun İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. 27 yaşındaki genç, işlemlerinin ardından kasten adam öldürmek suçlamasıyla adliyeye sevk edilerek tutuklandı. M.U'nun, aynı evde yaşadığı Gökhan İmer'i kız meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf ettiği, olayda kullandığı ruhsatsız silahın da İmer'e ait olduğunu söylediği öğrenildi. Olayda kullanılan silahın ise polis ekiplerinin yaptığı araştırmada cinayeti işlediği iddia edilen M.U'nun iş yerinde bulunduğu bildirildi.



Olay

Cinayet, Bornova ilçesi Ergene Mahallesi 555 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gökhan İmer'den (31) haber alamayan iş arkadaşları durumu İmer'in babasına bildirdi. Baba Hayati İmer, telefonla oğluna ulaşamayınca diğer oğlu Hidayet İmer'i eve gönderdi. İmer, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası İmer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası İmer'in başına tabancayla tek el ateş edildiği tespit edilirken, İmer'in uyuduğu sırada öldürüldüğü ifade edilmişti.

