13.01.2017 18:54 Asansör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde asansöre kıyafetini kaptıran bir çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde asansöre kıyafetini kaptıran bir çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Vrianşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Anti Mahallesi'ndeki 5 katlı asansörlü binada oturan 11 yaşındaki Eyyüp Can E., zemin kattan evlerinin bulunduğu 4. kata çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansöre kıyafetini kaptıran çocuk, asansörle duvar arasında sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Eyyüp Can E.'nin yakınları sağlık ekiplerinin olay yerine geç geldiğini iddia ederek tepki gösterirken, polis ekipleri ortamı sakinleştirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Enver Zencirci /İHA)

