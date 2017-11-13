13.11.2017 12:44 Asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü

Samsun'da çalıştığı iş yerinin birinci katından asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü. Samsun'da çalıştığı iş yerinin birinci katından asansör boşluğuna düşen kadın ölümden döndü.

Olay, Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı mobilya imalathanesinin birinci katında duvara yaslanmak istediği bir sırada asansör boşluğuna düşen Kadriye D.(38) ölümden döndü. Yaralanan kadın,112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)

