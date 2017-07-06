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Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı
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Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu Asamoah Gyan, 'Kayserispor'da olmaktan mutluyum' dedi.

Kayserispor, anlaşmaya vardığı Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu Asamoah Gyan, "Kayserispor'da olmaktan mutluyum" dedi.
Kayserispor, geçen sezon Shanghai SIPG kulübünde top koşturan dünyaca ünlü yıldız Asamoah Gyan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"OLMAZ DENİLENİ YAPTIK"
Başkan Bedir, "Her mevkiye transfer yapmak için yola çıktık. Bu transferlerin başında Gyan geliyordu. Menajerlerle yapılan ilk görüşmelerde ücret yüksek geldiği için anlaşma sağlayamamıştık. Daha sonra biraz amatörce oldu ama aradan menajerleri kaldırdık ve futbolcuya direkt ulaştık. Bizden istediği ilk şey para değildi. Bizim hedeflerimizi, takımımızı sordu. Böyle bir futbolcunun sadece parayla Kayseri'ye gelmesi düşünülemezdi. Biz kendisine hedeflerimizi anlattık. Bu görüşmelerin ardından olmaz denen oldu, gelmez denen oyuncu Kayseri'ye geldi. Kendisine yakışan bir karşılama ile yer yerinden oynadı" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR'DA OLMAKTAN MUTLUYUM"
Yıldız futbolcu Asamoah Gyan ise, Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, "Benim için burada bulunmak çok basitti. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Mutsuz olsaydım zaten gelmezdim. İlk olarak kulüp benimle iletişime geçtiğinde biraz araştırma yapmak durumunda kaldım. Anladım ki, Kayserispor hedefleri olan bir takımdı. Karar verme süreci biraz uzun sürdü. Her açıdan düşünmek gerekiyor. Gerek olanaklar, gerek maddi açıdan her şeyi düşünmek lazım. Ben kulübe gelip olanaklarını gözümle görmek istedim. Gördüğüm kadarıyla da her şey muhteşemdi. Kayserispor, çok daha iyi bir kulüp olacak ve gördüklerimden yola çıkarak kulübün çok daha güzel bir geleceğe sahip olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BENİM İÇİN TECRÜBE OLACAK"
Gyan, yeni bir tecrübeye başlayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için büyük bir tecrübe olacak. Türkiye Ligi, önde gelen liglerin arasında bulunuyor. Bende bu ligin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ligde çok önemli isimler var. Benim amacım, kulübün amaçlarını kazanması için elimden geleni yapmaktır" diye konuştu.
Asamoah Gyan, Kayserispor'da yıllık 550 bin Euro garanti ücretle oynayacak ve maç başı 15 bin Euro alacak. Ayrıca, ülkesindeki fakir ailelere yaptığı yardımlardan dolayı Gyan'ın ülkesi Gana'da alacağı fahri konsolosluktan sonra takımın Erzurum'da yürüteceği kampa katılacağı belirtildi.

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