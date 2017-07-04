Asamoah Gyan'dan Kayserispor beğenileri

Kayserispor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan'ın, Kayserispor taraftarlarının sosyal medya hesabına yaptığı yorumları beğenmesi heyecana yol açtı.
Kayserispor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu dünyaca ünlü futbolcu Asamoah Gyan'ın, Kayserispor taraftarlarının sosyal medya hesabına yaptığı yorumları beğenmesi heyecana yol açtı. Kayserispor'un yaklaşık iki aydır transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı oyuncuyu, Kayserispor taraftarları da sosyal medyadan takibe aldı. Taraftarlar, 31 yaşındaki golcü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yorum yağdırdı. Bazı taraftarlar ise 'Come To Kayserispor' yazdı. Yapılan yorumların Asamoah Gyan tarafından beğenilmesi ise sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecanın artmasına neden oldu.
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