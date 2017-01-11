11.01.2017 12:11 Arzu Toktay, Türk lirasındaki değer kaybını değerlendirdi

XTB Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Arzu Toktay, Türk lirasındaki değer kaybının sebeplerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. XTB Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Arzu Toktay, Türk lirasındaki değer kaybının sebeplerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.



X Trade Brokers (XTB) Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Arzu Toktay, son dönemde rekorlar kıran Türk lirasını değerlendirdi. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada döviz likiditesini artırmaya yönelik önlemlerinin etkisi limitli olduğunu belirten Toktay, bugün dolar/TL paritesinde şu ana kadar günün zirvesi 3,89 iken euro/TL 4,11 ile zirve yaptığını söyledi.



Bu seviyelerin geçilmesi durumunda ve ya bu seviyelerde kalınması ile Merkez'den bugün de bir hamle beklediklerinin vurgulayan Arzu Toktay, "Öte yandan piyasaların beklediği güçlü bir faiz artırım kararının etkisi limitli olabilir. Nedenine gelince, siyasi arenadaki gelişmeler ve 27 Ocak Fitch değerlemesi ile endişeli bekleyiş ve belirsizlikler. Bu koşullarda belki de Merkez'in hiç bir şey yapmayarak piyasanın kendi şartları içerisinde doygunluk noktasına erişmesini beklemesi en doğru yaklaşım olur. Sonrasında yapılacak bir hamle bugünden daha etkili olabilir yüksek kur etkisi ekonomiye öncesinde yansıdığından fayda olarak geç kalınmış olabilir. Önemli olan Şubat ayında bugünkü seviyelerin altında olmamız ancak bu durumda 2017 yılında reel sektöre toparlanma fırsatı doğuyor" dedi.



Paritelerin nereden dönecek sorusunun cevabını kimse veremeyeceğini belirten Toktay, "Bize göre, kimsenin beklemediği bir zamanda geri çekilme yaşanacak ve bu hareket piyasa mekanizması içerisinde olursa kalıcı olacak. Müdahaleler ile olan geri çekilmelerin bu şartlar altında etkisi limitli olmaya devam edecektir" şeklinde açıklama yaptı.

