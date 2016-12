28.12.2016 09:54 Arvas: 'kanlı Noel'e alet olmayın'

Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, 'Bugün Suriye'de yaşanan drama sessiz kalmayan Türkiye, Noel gecesi adıyla anılan israf gecesinde ruhuyla tezata düşmemelidir' dedi. Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, "Bugün Suriye'de yaşanan drama sessiz kalmayan Türkiye, Noel gecesi adıyla anılan israf gecesinde ruhuyla tezata düşmemelidir" dedi.



Yazılı bir açıklama yayınlayan Nurullah Arvas, "İslam dünyası ağlarken, İslam beldeleri tek tek düşerken, Hıristiyanların eğlencesi olan Noel ile değerlerinizi taksim etmeyin. Dinimizde böyle bir geleneğin olmadığını bilerek hareket eden herhangi bir Müslüman, Hıristiyanların geleneğine alet olmamalı. Hıristiyanların İslam beldeleri üzerinde hayata geçirmeye çalıştığı tuzakları bilerek adım atmalı. Kandan beslenenlerin gününe meze olmamalı, ekonomik sömürülerine alet olmamalı. İslam'ı geleneklere göre yaşayan bir ülkede, abartılı ışıklandırmalarla, abartılı yeme içmelerle, Noel gecesini geçiren bir birey, İslam ülkelerindeki Müslüman kardeşlerinin içinde bulunduğu durumu göz önüne getirmelidir. Bugün Suriye'de yaşanan drama sessiz kalmayan Türkiye, Noel gecesi adıyla anılan israf gecesinde ruhuyla tezata düşmemelidir. Avrupa'da İslam'a ait mabetler tek tek kapatılırken, Müslümanlık fobik bir yaklaşım olarak dünyaya pazarlanırken, 'her Müslüman terörist değildir ama her terörist Müslüman'dır' algısını dünyaya aşılarken, Müslüman kanlarıyla batı beslenirken, bizden olmayan bir eğlence şeklini kutlayan her bir Müslüman, Hıristiyanların kahkahasına eşlik etmiş demektir. Onların emperyalist tuzaklı mahsullerine, sevincine ortak olmuştur. Unutmamalıyız ki gözyaşı ve ölüm, kilometrelerce ötelerden Emperyalist dünyanın bir savaşı olarak Müslümanlar üzerine yağdırılmıştır. Bugün yapmamız gereken, Müslüman kardeşlerimize elimizi uzatmaktır. Bugün yapmamız gereken, bizim bizden başka dostumuzun olmadığını dünyaya tekrar ilan etmemizdir. İslam ülkesi olarak dünyada varlığını sürdüren Türkiye'nin iç dinamiklerini şekillendirmeye çalışan piyango, şans oyunları gibi haram örgülere asla ve asla tevessül edilmemelidir. Milyonların ahını alarak milyonlara sahip olan insanların dramları ortadayken, dinimizin haramlarından sayılan şans oyunları 'milli' ifadesi kullanılarak millileştirilmesi istense de, 'ikramdan' gelen 'ikramiye' kavramı ile algı yapılmak istense de, altı da üstü de haram olan bu tarz tuzaklara asla ve asla düşmememiz gerekiyor. En büyük zenginlik iman zenginliğidir. Kanlı Noel'e alet olmayın. Diyanet-Sen Van Şubesi olarak 2017'nin kardeşliğe vesile olmasını dileriz" dedi.