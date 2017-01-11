Artvin'de ayının köye bakışı fotokapana yakalandı

Artvin'in Şavşat ilçesinin Meydancık Köyü kırsalına Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'nün yerleştirdiği fotokapana takılan ayı görenleri hayrete düşürdü.
Artvin'in Şavşat ilçesinin Meydancık Köyü kırsalına Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'nün yerleştirdiği fotokapana takılan ayı görenleri hayrete düşürdü.
Dağın yamacına oturmuş Meydancık Köyü'nü izleyen ayının fotoğrafı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 'Meydancık'ın doyumsuz manzarasını izleyen Boz ayı' şeklinde yapılan paylaşım kısa zamanda büyük beğeni topladı.