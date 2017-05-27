Artvin'de ayıların envanteri çıkartıldı

Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık mevkiinde, ayıların envanteri için çalışma yapıldı. Meydancık'ta 23 ayrı noktada yapılan çalışmayla, bölgedeki ayıların sayısı, yaş ve cinsiyetleri konusunda bilgi toplandı. Envanter çalışmasına DKMP Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir de eşlik etti.

Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık mevkiinde, ayıların envanteri için çalışma yapıldı. Meydancık'ta 23 ayrı noktada yapılan çalışmayla, bölgedeki ayıların sayısı, yaş ve cinsiyetleri konusunda bilgi toplandı. Envanter çalışmasına DKMP Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir de eşlik etti.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı bozayı envanteri çalışması Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık kırsalında yapıldı. Envanter çalışması DKMP'den teknik personel, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nden öğretim görevlileri ile öğrenciler tarafından 900 ve 2 bin 500 rakım arasında gerçekleştirildi.

Önce 2'şer kişilik gruplara bölünen envanter görevlileri daha sonra 23 ayrı noktada görev aldı. Envanter çalışmasında, sadece ayıların değil rastlanan diğer yaban hayvanlarının da genel durum tespiti, sayı, yaş ve cinsiyetleri, yavruların yaşama oranları gibi popülasyon bilgileri kayda alındı. Yöre halkı da çalışmalar esnasında envanterde görevli olan gruplara eşlik ederek sürekli izleme fırsatı buldukları ayıların çıkabileceği noktalar hakkında görevlilere bilgi verdi.

Envanter çalışması hakkında bilgi veren Artvin Çoruh Üniversitesinden Yrd. Doç. Yasin Uçarlı, "Burada AÇÜ ve DKMP ile birlikte iki kurumun ortak envanter çalışmasını gerçekleştirmiş olduk. Hedef türümüzü ayıydı fakat bunun yanında çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, yaban tavşanı gibi diğer türlerle ilgili de gözlemler ve envanter çalışması fırsatımız oldu. Ekiplerimizi 23 farklı noktada konuşlandırdık, eş zamanlı bir şekilde başlayarak yine eş zamanlı bir şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)