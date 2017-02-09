Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Artık söz de karar da milletin'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Artık söz de karar da milletin'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliği paketi ve referandum süreci ile ilgili olarak bundan sonra sözün de, kararın da milletin olduğunu belirterek, 'Milletimizin kararı tecelli edecek ve ben inanıyorum ki milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru kararı verecek' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliği paketi ve referandum süreci ile ilgili olarak bundan sonra sözün de, kararın da milletin olduğunu belirterek, "Milletimizin kararı tecelli edecek ve ben inanıyorum ki milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru kararı verecek" dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Bakan Tüfenkci, Valilik ziyaretinin ardından bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni" programına katıldı. Bakan Tüfenkci, daha sonra partisinin Konya İl Başkanlığına geçti. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Konya'nın Anadolu'nun öncü şehirlerinden olduğunu söyledi. Mecliste yoğun anayasa görüşmelerinden sonra başbakanın önderliğinde kayıp yaşamadan milletin önüne ülke için çok önemli olan anayasa değişikliğini getirebildiklerini belirten Bakan Tüfenkci, "Tabii Mecliste sizlerin de izlediği gibi muhalefetin, özellikle CHP'nin HDP ile birlikte hareket ederek türlü ve akıl almaz şekilde Meclisi engellemeye çalışması. Buna yönelik tavırlarına rağmen Mecliste bulunan arkadaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleriyle beraber, ki biliyorsunuz bu anayasa iki partinin ortak teklifi olarak kabul edilmiş ve milletin önüne gelmişti, dolayısıyla onların engellemelerine rağmen iki partinin desteğiyle kayıpsız şekilde milletin önüne geldi. Cumhurbaşkanımızın onayından sonra da artık referandum tarihi de netleşecek. Ve akabinde de yoğun şekilde yeni anayasa Türkiye'ye neler getirecek, nasıl istikrarı sağlayacak, bundan sonraki Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirme yönünden cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl etkin bir şeklide işleyeceğini, milletimizle, halkımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SÖZ DE, KARAR DA MİLLETİN"
Bundan sonra sözün de, kararın da milletin olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Milletimizin kararı tecelli edecek ve ben inanıyorum ki milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru kararı verecek. AK Parti olarak biz hiçbir zaman millete gitmekten, milletin hakemliğine başvurmaktan çekinmedik. Ne zaman başımız dara düşse biz çıkış yolu olarak hiçbir yolu denemedik, sadece ve sadece millete inandık, millete güvendik ve milletin hakemliğinin en iyi hakemlik olduğuna inanarak millete gittik. Ve millet de bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Gerek yerel seçimlerde, gerek genel seçimlerde, gerekse bundan önceki referandumlarda biz milletin hakemliğini kabul ettik. Bundan sonra da milletin vereceği kararın başımızın üstünde yeri var" şeklinde konuştu.

"BU SİSTEM TARİHİ BİR FIRSAT"
Bakan Tüfenkci, "Anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı sisteminin esasında Türkiye'nin 50 yıldır konuştuğu ve özlemini duyduğu bir sistem ve dolayısıyla özellikle Türkiye'de güven ve istikrar ortamını kalıcı hale getirmek, kalkınmamıza ivme kazandırmak için bu sistem tarihi bir fırsat. Bu sistem Türkiye'nin etkili ve seri icraatları gerçekleştirmesi ve dev hamleleri hayata geçirmesi için olmazsa olmaz mahiyettedir" dedi.
Açıklamanın ardından AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye hediye takdim edildi.
(İsmail Bulut - Mustafa Beşer - Uğur Sarı /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
İtalya ve Tunus'tan göçmenlerle mücadeleye ortak adım
Tayvanlı iş adamlarından 10 bin kişiye yardım
İlaç şişelerinde uyuşturucu ticareti cezasız kalmadı
CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Korkutan uyarı yapıldı: Her an deprem olabilir!
Korkutan uyarı yapıldı: Her an deprem olabilir!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
İtalya ve Tunus'tan göçmenlerle mücadeleye ortak adım
İtalya ve Tunus'tan göçmenlerle mücadeleye ortak adım
Tayvanlı iş adamlarından 10 bin kişiye yardım
Tayvanlı iş adamlarından 10 bin kişiye yardım
İlaç şişelerinde uyuşturucu ticareti cezasız kalmadı
İlaç şişelerinde uyuşturucu ticareti cezasız kalmadı
CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti
CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti
Adanaspor Gaziantepspor maçına hazırlanıyor
Adanaspor Gaziantepspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm açıklaması
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm açıklaması
Bakan Kaya'dan terör karşı 'çocuklarımıza sahip çıkalım' mesajı
Bakan Kaya'dan terör karşı 'çocuklarımıza sahip çıkalım' mesajı
BM'nin yeni Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
BM'nin yeni Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
'Artık söz de karar da milletin'
'Artık söz de karar da milletin'
El Bab şehitleri için taziye mesajı
El Bab şehitleri için taziye mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English