15.11.2017 19:28 'Artık öğrencilerimize öğrenmeyi öğreteceğiz'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeninden başlatılacak olan Fatih Projesi ile artık öğrencilere öğrenmeyi öğreteceklerini söyledi. Türkiye'nin eğitimde iyi bir yerde olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, 'Bu gün sadece Tatvan'da 150'ye yakın derslik ve 450 kişilik pansiyon kazandırmış oluyoruz. Tatvan'ımıza, Bitlis'imizi hayırlı uğurlu olsun' dedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeninden başlatılacak olan Fatih Projesi ile artık öğrencilere öğrenmeyi öğreteceklerini söyledi. Türkiye'nin eğitimde iyi bir yerde olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, "Bu gün sadece Tatvan'da 150'ye yakın derslik ve 450 kişilik pansiyon kazandırmış oluyoruz. Tatvan'ımıza, Bitlis'imizi hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ilçede yapımı tamamlanan okul ve pansiyonların toplu açılış törenine katıldı. İlçede yapımı tamamlanan okullardan olan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlarından Tatvanlı Suat Hayri Aka'nın emekli öğretmen olan Babası Saadettin Aka'nın adının verildiği ortaokulda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Bakan Yılmaz, bakanlık olarak eğitim alanında yaptıkları yatırım ve yeniliklerden bahsetti.

Öğrencilerin artık teknolojili eğitimle buluşturulması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu ne demektir, bu Fatih Projesini başlat demektir. Başbakanımız Ulaştırma Bakanıyken başlattı, bu kapsamda 1 buçuk milyon evladımıza ve öğretmenimize tablet dağıttık. Yasal eksikliklerini de giderdik, Allah nasip ederse önümüzdeki bir yıl içinde alacağımız mesafe, Fatih Projesinde geçmişte 6, 7 yılda aldığımız mesafeden çok daha fazla olacak. Lise ve ortaokullardan başlamak üzere bütün okullarımızı tablet bilgisayar ve akıllı tahtalarla bilgi otoyollarına bağlayacağız ve evlatlarımıza yeni dönemde öğrenmeyi öğreteceğiz. Öğretmen öğretmesin yol göstersin, geri kalan bilgiyi evlatlarımız isteği zaman bulabilsin. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir eğitim aynı zamanda 21. yüzyılın hedeflerini yakalamak demektir. İyi bir eğitim Türkiye'de demokrasinin de kökleşmesi demektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Yılmaz'a çeşitli hediyeler takdim edildi, akabinde okulların toplu açılışı yapılarak okul binası gezildi. Bakan Yılmaz, okul açılışlarının ardından ise ilçede kısa bir esnaf ziyareti yaparak ilçeden ayrıldı.

(Hakan Okay/İHA)

