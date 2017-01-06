06.01.2017 16:39 'Artık Nöbet Sırası Bizdee' oyununun galası Sultanbeyli'de yapıldı

Yönetmenliğini Kadir Gültekin'in yaptığı 'Artık Nöbet Sırası Bizdee' adlı tiyatro oyununun galası Sultanbeyli'de gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Kadir Gültekin'in yaptığı 'Artık Nöbet Sırası Bizdee' adlı tiyatro oyununun galası Sultanbeyli'de gerçekleştirildi.



Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Artık Nöbet Sırası Bizdee' oyununun galası gerçekleşti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, Kültür İşleri Müdürü Mehmet Mazak ile çok sayıda ilkokul öğrencisi katıldı. Yönetmenliğini Kadir Gültekin'in yaptığı oyunda Nurşen Çelik Yerlikaya, Yunus Uzun, Gökhan Çetin, Oğuz Türk Deliorman ve Bahar Kıroğlu rol alıyor.



Gala sonrası konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü, "Çok duygusal anılara şahit oldum. Emeği geçen arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ellerinize sağlık. Şöyle bir kaygı yaşadım. Ağlayan çocuklar ve hüzünlü bir anne, inşallah böyle bitmez. Ama finalde o coşku, heyecan çok güzel olmuş. Çocuklar sizleri de tebrik ediyorum, şarkılara, coşkuya çok güzel katıldınız. Size şunu söylemek istiyorum; anneleriniz babalarınız hepsi birer kahraman, tıpkı dedelerinizin kahraman olduğu gibi. Sizler de öylesiniz. Bu milletin 7'sinden 70'ine tamamı kahraman, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

