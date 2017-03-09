Artık HDP'li de değil !

HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü.
HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğini düşürdü. Yüksekdağ'ın daha önce de milletvekilliği düşürülmüştü.
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