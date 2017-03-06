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'Artık hakemleri de hesaba katacağız'
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'Artık hakemleri de hesaba katacağız'

Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Bir şekilde çalışıp rakipleri analiz ediyoruz. Taktiksel olarak hazırlanıyoruz, fakat hakemi hesaba katmayarak hata yaptık' dedi.

Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bir şekilde çalışıp rakipleri analiz ediyoruz. Taktiksel olarak hazırlanıyoruz, fakat hakemi hesaba katmayarak hata yaptık" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bursaspor'a son dakika verilen penaltıyla 2-1 yenilen Gaziantepspor, ligin 24. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

"HAKEMİ DE HESABA KATACAĞIZ"
Zorlu Kasımpaşa maçı öncesi basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, her maç kazanmak için sahada olduklarını belirterek, "Kazanmak için sahadayız, yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Yeteneklerimizi sergiliyoruz. Her türlü şartlara uygun şekilde çalışıp rakiplerimizi analiz ediyoruz. Taktiksel olarak hazırlanıyoruz fakat hakemi hesaba katmıyoruz. Bu da bir hataymış. Onu da hesaba katacağız. Bizim hiç kimseden hakem anlamında beklentimiz yok" dedi.

"KAYBETTİĞİMİZ 3 PUAN ACI VERİCİ"
Deplasmanda oynanan Bursaspor maçında verilen kararları eleştiren Uygun, "15 metreden yakın mesafede yürüyerek pozisyonu takip etmeye çalışan hakemimiz, 40 metre geride bulunan yan hakemin olaya müdahalesi ile olmayan bir penaltı üretti. 2 metrelik ofsayttı göremeyen bir yan hakemin kararları orta hakemin bütün takdir hakları buna rağmen aynı pozisyonda bizlere hiçbir şekilde faul çalmaması açıkçası spor adına üzüntü vericidir. O yüzden önümüze bakmakta fayda var. Kaybettiğimiz 3 puan, rakiplerimizin yenildiği haftada kaybettiğimiz 3 puan, açıkçası çok acı verici. Çünkü şehri kenetlendirmek ve ayağa kaldırmak takımdaki futbolcuları moral motivasyon yönünden yukarı çekmek için çok önemliydi. Böyle bir şansı kaybettik" şeklinde konuştu.

"ÇIKTIĞI BU LİGDEN DÜŞMEYEN BİR GAZİANTEPSPOR BU SAATTEN SONRA DÜŞMEYECEK"
Haftasonu oynayacakları Kasımpaşa maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Planımız; kazanacak futbolu sergilemek. Kasımpaşa karşısında zor bir maç bizi bekliyor. Ama ben taraftarımızla puanlar kazanabileceğimizi, onların itici gücüyle başarıya yakalayabileceğimizi, şehrin kenetlenmesiyle birlik ve beraberliğimizin artacağını biliyorum. Şu ana kadar çıktığı bu ligden düşmeyen bir Gaziantepspor, bu saatten sonra da düşmez" diye konuştu.
(Kazım Uzunöz - Orhan Erkılıç /İHA)

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