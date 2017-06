Artık Fuat Avni gibiler gizli kalamayacak

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan bir öğrenci, arkadaşlarının da yardımıyla geliştirdiği 'Gender selection' cinsiyet seçimi adını verdiği bir yazılım sayesinde, yıllarca sosyal medya hesabıyla gizli kalan Fuat Avni gibileri bulacak.

Halen yapım aşamasında olan programın ilk etapta yüzde 85 gibi bir doğruluk payı ile çalıştığını belirten Halil Şahin adlı öğrenci, bunu yüzde 97 gibi bir doğruluk rakamına ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Şahin, "Sosyal medyada bildiğimiz gibi Fuat Avni gibi senelerce bulunamayan ve birçok baş belası olmuş insanlar var. Bunlar aranmalarına rağmen bulunamıyor. Bizim geliştirdiğimiz bu uygulama sayesinde böyle kişiler artık sır olmaktan çıkacak. Uygulamamızın adı 'Gender selection' yani cinsiyet seçen bir uygulama. Bu uygulamayı yapay zeka ile geliştirdik. Öncelikle kişinin cinsiyetini tahmin ediyor, sonra da kişinin hangi ruh halinde olduğu, hangi mesleği yaptığını tespit edebiliyor. Bu uygulama sayesinde aranan bir kişiye on ile on beş adım daha ulaşmayı sağlıyor. Program üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz ilk etapta yüzde 85 gibi doğruluk payı ile çalışan bu uygulamayı yüzde 97-98 gibi bir rakama çıkarmaktır" dedi.

Programın nasıl çalıştığını da anlatan Şahin, Fuat Avni'nin twitter hesabına girerek, yazılan 50 kelime tweetti kopyalayarak geliştirilen uygulamanın içerisine yapıştırıyor. Daha sonra yapay zekayla desteklenen program çalıştırıldığında yaklaşık beş ile on dakika gibi kısa bir süre içinde söz konusu twetti atan kişinin cinsiyeti, eğer birden fazla ise cinsiyetlerini belirliyor. Daha sonra kaç yaş arası ve hangi meslek gurubundan olduğunu tespit edebiliyor.

Piyasada benzer programların bulunduğunu aktaran Şahin, ancak geliştirdikleri bu uygulamanın çok daha gerçekçi ve alınan verilerin doğruluk payının çok daha yüksek olduğunu söyledi. Bir hedeflerinin de kolluk kuvvetleri olan emniyet ve jandarmaya yardımcı olmak olduğunu dile getiren Şahin, "Uygulamamız siber suçlarla mücadelede emniyet teşkilatına yüzde 100 destek olacak. Çünkü siber suçlarda, hacker veya bu sistemlere sızanlar tarafından bazı izler bırakılıyor. Bu izler kopyalanıp uygulamaya tekrardan yapıştırıldığında bu kişiler ile ilgili bir fikir sahibi olunabilecektir" ifadelerini kullandı.

