18.11.2017 12:41 'Artık albüm yapmayı düşünmüyorum'

Ünlü rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Sevilen sanatçı, artık albüm yerine single şarkılar çıkaracağını söyledi.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya Kulübü (SMK), etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren kulüp, 'Salonda Biri Var' isimli etkinlik kapsamında Hayko Cepkin ile öğrencileri buluşturdu. Sohbet havasında geçen söyleşide öğrencilerle bir araya gelen sevilen sanatçı, katılımcılardan gelen sorulara cevap verdi. Salonun dolu olduğu etkinlikte Hayko Cepkin, verdiği samimi cevaplarla öğrencileri kahkahaya boğdu.



"OYUNCULUK HİÇ BANA UYGUN DEĞİL"

Bir dizi ya da filmde oynayıp oynamayacağı sorusuna Cepkin, "Devamlı film ve dizi gibi fikirler geliyor. Dizi çok zaman alan bir şey. Biz ekip olarak her hafta bir yerdeyiz. Dizi setleri 4-5 gün sürüyor. Ona ömrüm yetmez galiba. Ayrıca bana biraz sıkıcı geliyor. 'Oyunculuğun yüzde 90'ı beklemektir' derler. Hiç bana uygun değil. O yüzden ben neşesine arada arkadaşlarımın işlerine katılıp sonra gidiyorum. Genelde dostane işleri yapmayı ve dostlarımın yanında olmayı tercih ediyorum. Doğaçlama yapabileceğim, iyi tanıdığım arkadaşlarla olmak benim için önemli. Bir şeyi yapmak için değil de hem ben eğleneyim hem de karşı taraf da eğlensin diye yapıyorum. Onun için de işler de keyifli görünüyor" cevabını verdi.



"ARTIK ALBÜM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

İnsanlarla iletişim halinde olmayı sevdiğini dile getiren Hayko Cepkin, Türkiye'de her yere gitmeye çalıştığını aktardı. Klip çekilmeyen işlerin yok olup gittiğini anlatan Cepkin, kendisinin de artık albüm çıkarmayı düşünmediğini belirtti. Sevilen sanatçı Cepkin, "Artık klip çekilmeyen işler, hızlı tüketim dünyasında mundar oluyor. Yazık, günah. Onların hepsine ben beste yapıyorum ve emek veriyorum. Onların heder olmasını istemiyorum. Artık albüm yapmayı düşünmüyorum. Belki bir single yayınlarım arada. Tek şarkılar çıkaracağım. Onun için klibini çekeceğim şarkı kadar yayınlama yapacağım. 12 yılda kanallara 1-2 tane klip yollamışımdır. Onun dışında ben başka stratejik başka atışlar yaparım. Ben devamlı dolaşan ve insanlarla iletişim halinde olan biriyim. Sizin beni televizyonda görmeniz ile burada görmeniz arasında çok fark var. bu çok daha işime yarıyor benim. Bireysel olarak kendimi daha iyi tanıtabilmek için bir amaç. Küçük büyük yer ayırt etmeden Türkiye'de her yere gitmeye çalıştım ve böylece büyüme ve yükselme işini yapabildim" açıklamalarında bulundu.

(Kadir Arslan/İHA)