29.12.2016 18:47 Arslan: 'İstediğimiz puanı aldığımız için mutluyuz'

Aydınspor 1923 Teknik Sorumlusu Mahmut Arslan, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, istedikleri puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Aydınspor 1923 Teknik Sorumlusu Mahmut Arslan, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, istedikleri puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Aydınspor 1923, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı mücadelede sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aydınspor 1923 Teknik Sorumlusu Mahmut Arslan, "İnanılmaz ağır bir saha vardı. Çocuklar mücadele etti. Ellerinden gelenin fazlasını ortaya koydular. Hepsini alınlarından öpüyorum. İstediğimiz puanı elde ettiler. Tebrik ediyorum. Çocuklar mücadeleyi sonuna kadar verdiler" dedi.

