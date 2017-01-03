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Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nin 'itfaiye' gerçeği
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Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nin 'itfaiye' gerçeği

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün bir mobilya fabrikasında çıkan yangın dikkatleri organize sanayi bölgelerindeki 'itfaiye' sorununu gündeme getirdi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde dün bir mobilya fabrikasında çıkan yangın dikkatleri organize sanayi bölgelerindeki 'itfaiye' sorununu gündeme getirdi.

Mobilya fabrikasındaki yangına ilk olarak Arsin Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, ardından çevre ilçelerden ve büyükşehir belediyesinden yangını söndürmek için ekip istendi. Yaklaşık 50 itfaiye aracı ve 100'e yakın ekip, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Yangın, milyonlarca liralık fabrikaların ve yatırımların bulunduğu organize sanayi bölgelerindeki itfaiye sorununu bir kere daha gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Koray Turan, bölgeye bir itfaiye merkezinin kurulmasının artık elzem olduğunu ancak organize sanayi bölgesinin kendi imkanları ile bunu yapmasının maliyeti nedeniyle mümkün olmadığını söyledi. Turan, "Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda itfaiye teşkilatı kurulması yönünde söz verdi. Daha önce böyle merkezin bölgeye faydalı olduğu olacağını itfaiye merkezinin bölgenin yangın konusunda potansiyel tehlike arz etmesi bakımından önemli olduğunu dile getirmiştik. Dolayısıyla bu konuda çalışma yapılmasını talep etmiştik" dedi.

İtfaiye merkezinin kurulması yönünde hükümlülüklerinin bulunmadığını da kaydeden Turan, "Organize Sanayi Bölge yönetimlerinin müdürlüklerinin itfaiye merkezi kurma gibi bir yükümlülüğü yok. Bu tür ihtiyaçlar olduğu zaman tedarik alabileceğimiz tek yer belediyeler. Belediye sadece Organize Sanayi Bölgesi için değil bölge içinde böyle bir hizmet yapması daha doğru olur. Büyük Sanayi Bölgeleri'nde tahmin ediyorum böyle bir itfaiye alt yapıları var. Ancak bizim gibi küçük sanayi bölgeleri için bir itfaiye teşkilatının kurulma maliyeti ortada, bütçemiz yok. İtfaiye ekibi kurmak başlı başına bir iş" şeklinde konuştu.

Bölgeye itfaiye merkezinin kurulmasının yanı sıra belki de en önemlisinin organize sanayi bölgesindeki işletmelerin tek tek yangın yönetmeliklerine uymasının hayati önem taşıdığını kaydeden Turan "Bu konuda önce birazda kendimize bakmamız lazım ne kadar tedbir alıyoruz? Önce buradan başlamamız gerekiyor üstten aşağı değil. Tedbirlerde aşağıdan yukarıya gitmek lazım. Önce biz kendi tedbirlerimizi alarak bu bilince sahip olmamız gerekiyor. Yangın yönetmelikleri ortada. Denetimlerin daha sıkı yapılması lazım. Uzmanlar denetliyor. Sonuçta sigorta şirketleri daha çok tedbir almaya zorluyor. Ancak bazen böyle kaçınılmaz durumlar olabiliyor. Bilinçsiz yapılan işlerden dolayı işveren ne kadar tedbir alsa da işletmede çalışanlar bilinçsiz davranabiliyor. İnşallah bundan sonra başımıza böyle bir olay gelmez. Emekler yandı, umutlar yandı. Yılların emeği 15 dakikada kül oluyor" ifadelerini kullandı.
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