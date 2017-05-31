Arsenal, Wenger ile 2 yıl uzattı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransız Teknik Direktör Arsene Wenger'in sözleşmesini 2 yıllık uzattıklarını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransız Teknik Direktör Arsene Wenger'in sözleşmesini 2 yıllık uzattıklarını açıkladı.

Bu sezon takımdan gidip, gitmeyeceği yılan hikayesine dönen Arsene Wenger, Arsenal ile sözleşmesini uzattı. Arsenal'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fransız çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme uzatma kararı alındığı belirtildi.

Arsenal'i çok sevdiğini belirten Wenger, "Heyecanla geleceği bekliyorum. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Bazı eklemelerde daha da başarılı olabiliriz. Gelecek sezona odaklandık" diye açıklamalarda bulundu.

1996 yılından beri İngiliz ekibinin başında olan deneyimli çalıştırıcı, 3 Premier Lig, 7 Federasyon Kupası ve 6 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Arsenal, bu sezonu, Federasyon Kupası'nın finalinde Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek kapattı.

(Oğuzhan Ort /İHA)