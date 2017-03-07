Arsenal'in yetenek avcısı İstanbul'da

Arsenal Scout ekibinin önemli isimlerinden Jürgen Kost, İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen panelde geleceğin futbolcu adaylarıyla buluştu.

Arsenal Scout ekibinin önemli isimlerinden Jürgen Kost, İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen panelde geleceğin futbolcu adaylarıyla buluştu.

Arsenal Scout ekibinin deneyimli yetenek avcısı Jürgen Kost, Sultanbeyli'de düzenlenen panelde bugüne kadar keşfettiği isimleri ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Panele ünlü spor spikeri Emre Tilev, eski futbolcu Orhan Kaynak, Gana ve Nijerya milli takım scout'u Ahmet Arslan, eski hakem Mehmet Fatih Gökçe ve gazeteci Cevdet Ünüvar katıldı. Mesut Özil, Sergen Yalçın, Arda Turan ve önümüzdeki yıllarda çok büyük yıldız olacağını söylediği Sparta Prag'ın U15 takımı oyuncusu Miroslav Pena ile ilgili konuşan Kost, yetenek anlamında en çok yanıldığı ismin ise Thomas Müller olduğunu belirtti.



"MESUT'UN KAFASININ ARKASINDA ANTENLERİ VAR"

Mesut Özil'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Kost, "Oyunu sadece gözleriyle değil, tahminimce kafasının arkasındaki antenleriyle okuyor. Çok yönlü bir oyuncu. Schalke ve Werder Bremen'den sonra Real Madrid'e gitti. Allah'a çok şükür ki şu anda Arsenal forması giyiyor. Buradaki arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum; eğer siz de böyle bir yeteneğe sahipseniz, Camp Nou, Allianz Arena, Emirates Stadyumu ve Bernabeu gibi statlarda oynama şansına sahip olursunuz" şeklinde konuştu.



"SERGEN'i ÇOK BEĞENDİK AMA"

Uzun yıllar önce çok soğuk havada Türkiye'nin bir milli maçını izlediğini söyleyen Kost, "İlk yarı çok tutuk bir oyun izlemiştik. Ancak ikinci yarıda oyuna birisi girdi ve bütün soğuk havayı unutturdu. Sonrasında bu futbolcunun Sergen Yalçın olduğunu öğrendik. O dönemde Arsenal'e transfer etmek için girişimlerimiz oldu" dedi. Kost, "Sergen Yalçın'ı neden almadınız" sorusuna ise cevap vermekten kaçındı.



"ARDA ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın çok büyük bir futbolcu olduğunu söyleyen Jürgen Kost, daha önce Arda'yı almak için takip ettiklerini belirterek, "2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Arda'yı izledik ve çok beğendik. Ancak şampiyonanın ardından kendi takımında çok iyi bir sezon geçiremedi. Bu nedenle Arda'yı transfer etmekten vazgeçtik" diye konuştu.



"MÜLLER'DE YANILDIM, PENA ÇOK BÜYÜK YETENEK"

Alman Milli Futbolcu Thomas Müller'i henüz çok gençken takip ettiğini belirten Kost, "Notlarıma iyi bir futbolcu olarak kaydettim ancak çok yetenekli bir yıldız olarak göremedim. Fakat Müller beni çok şaşırttı ve sürekli üzerine ekleyerek devam etti. Müller'in parladığı yıl şefim beni aradı ve Müller ne oldu diye sordu. Gerçekten böyle bir potansiyel beklemiyordum. Şu anda ise takip ettiğim bir isim var. Sparta Prag U15 takımında oynayan Miroslav Pena. Oyunu çok yönlü oynuyor ve kendisi için değil takım için oynuyor. Önümüzdeki yıllarda bu ismi çok fazla duyacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Panelin bitiminde katılımcılar ve öğrenciler toplu halde fotoğraf çektirdi.

(Bozhan Memiş/İHA)