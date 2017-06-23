Arnold Schwarzenegger, Elysee Sarayı'nda

Dünyaca ünlü oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Scharzenegger Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iklim sorunlarını konuşmak üzere Elysee Sarayı'na geldi.
Dünyaca ünlü oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Scharzenegger Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iklim sorunlarını konuşmak üzere Elysee Sarayı'na geldi. Dünyaca ünlü oyuncu ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Scharzenegger, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iklim sorunlarını konuşmak üzere Elysee Sarayı'na geldi. Scwarzenegger Elysee Sarayı'nda Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron tarafından karşılandı. İkili, gerçekleştireceği görüşmenin ardından, 800 siyasetçinin katılımıyla Sorbonne'da düzenlenecek "Çevre için Uluslararası Anlaşma" projesine katılacak. Projenin, çevre ve iklim sorunlarına çare olması beklenen uluslararası bir anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor. İki ay önce, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Onur Madalyası alan Schwarzenegger, Macron'u sosyal medya hesabından "Büyük Lider" olarak tanımlamıştı. (Özlem Kaplan /İHA)
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