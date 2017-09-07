07.09.2017 21:49 Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İstanbul Arnavutköy'de bir boya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman kimyasal maddelerden kaynaklı patlamaların duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

