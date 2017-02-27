Arkadaşlarının çabası da liseli genci kurtaramadı

Manisa'nın Gördes ilçesinde kaldığı yurdun yatakhanesinde kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen 17 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gördes ilçesinde kaldığı yurdun yatakhanesinde kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen 17 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gördes ilçesi Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hüseyin Yüce, dün öğle saatlerinde kaldığı yurdun yatakhanesinde rahatsızlanıp kusmaya başladı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Yüce, burada kan tahlili ve çeşitli tetkikler yapıldıktan sonra taburcu edildi. Akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanan Yüce, yatakhanede yere yığıldı. Arkadaşları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Yüce için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yüce'nin kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen arkadaşları, Yüce'ye ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı. Yurda gelen sağlık ekipleri 17 yaşındaki genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen lise öğrencisi Yüce, hayatını kaybetti. Yüce'nin ani ölümü okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini de yasa boğdu. Savcının hastanedeki incelemesinin ardından kalp krizinden yaşamını yitirdiği düşünülen Yüce'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından Yüce'nin cenazesinin memleketi Batman'da yarın defnedileceği öğrenildi.

(Recep Şener / İHA)