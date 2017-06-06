'Arkadaşlarıma gidiyorum' dedi, otel odasında ölü bulundu

Manisa'da dün akşam 'arkadaşlarıma gidiyorum' diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni öğle saatlerinde bir otel odasında bulundu.

Manisa'da dün akşam 'arkadaşlarıma gidiyorum' diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni öğle saatlerinde bir otel odasında bulundu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir otele dün akşam giriş yapan ve 4'üncü kattaki bir odada kalan 23 yaşındaki Altuğ Ö.'den bir daha haber alınamaması üzerine saat 14.00 sıralarında odaya giren otel görevlileri genç adamın hareketsiz bir vaziyette günlük kıyafetleriyle yatakta uzandığını fark etti. Otele çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etmesi üzerine otele olay yeri inceleme ekipleri geldi. Savcının olay yerini incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Genç adamın dün akşam evlerinden 'arkadaşlarıma gidiyorum' diyerek ayrıldığı öğrenildi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine arkadaşlarını arayan baba Serdar Ali Ö. oğlunun hiçbir arkadaşında kalmadığını öğrenince polise kayıp ihbarında bulunduğu tespit edildi. Kayıp olarak aranan oğlunun cansız bedenini bir otel odasında bulan baba Serdar Ali Ö. gözyaşlarına hakim olamazken feryatları yürek burktu.

(Sadık Cangel - Adem Şahin /İHA)