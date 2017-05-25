Arkadaşlar çalım böyle atılır !

Kardemir Karabükspor'da teknik heyet ve futbolcular, Ovacık Spor Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyarette oyuncular, öğrencilerle futbol oynadı.

Kardemir Karabükspor'da teknik heyet ve futbolcular, Ovacık Spor Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyarette oyuncular, öğrencilerle futbol oynadı.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve okul yönetiminin Ovacık Spor Lisesi'ni geliştirme eylemi planı kapsamında Kardemir Karabükspor teknik heyeti ve futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri Ovacık ilçesine gitti. Ovacık Spor Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri okul girişinde çiçeklerle karşıladığı futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip sahada mini bir gösteri maçı yaptı. Gösteri maçından sonra Ovacık İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş futbolcu Yatabare'ye, Ovacık Spor Lisesi Müdürü Satılmış Özkan ise kaleci Rybk'ye penaltı atışı kullandı.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyerek öğrencilere, öğretmenlere güzel bir gün yaşatmayı arzuladıklarını ifade etti.

Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahit Doğu da, Karabükspor'u ilçelerinde görmekten dolayı mutlu olduklarını ve ilçelerinde bulunan spor lisesinin başarılı olduğunu göstermek adına dikkatleri buraya çekme arzularının gerçekleşmesinden dolayı da kulüp yönetimine teşekkür etti.

