Arkadaşıyla şakalaşırken metrobüs yoluna atladı: O anlar kamerada

Okmeydanı metrobüs durağında arkadaşıyla şakalaşırken aniden yola atlayan çocuğa metrobüs çarptı. Çocuğun ölümden döndüğü feci kaza kameralara yansıdı.

Okmeydanı metrobüs durağında arkadaşıyla şakalaşırken aniden yola atlayan çocuğa metrobüs çarptı. Çocuğun ölümden döndüğü feci kaza kameralara yansıdı.

Olay, Okmeydanı metrobüs durağında bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak içerisinde bulunan ve mendil sattığı öğrenilen bir çocuk burada arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Arkadaşı tarafında duraktan kovalanan çocuk aniden metrobüs yoluna atladı. Aniden yola atlayan çocuğa durağa yanaşan bir metrobüs çarptı. Çocuk feci kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde çocuğun arkadaşı tarafından kovalandığı görülüyor. Aniden yola atlayan çocuğa metrobüsün çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğun yardımına çevredekilerin koştuğu görülüyor.

